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Mezarlıkların demir korkulukları çalındı - Son Dakika

Mezarlıkların demir korkulukları çalındı

27.09.2021 13:04

- Mezarlıkların demir korkulukları çalındı Kastamonu'da Gümüşlüce Mezarlığında bulunan demir korkuluklar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

- Mezarlıkların demir korkulukları çalındı

KASTAMONU - Kastamonu'da Gümüşlüce Mezarlığında bulunan demir korkuluklar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Saraçlar Mahallesinde bulunan Gümüşlüce Mezarlığına kabristanlığına dua etmeye giden vatandaşlar, bazı kabristanlıkların kapılarının olmadığını fark etti. Vatandaşlar, etrafta yaptıkları inceleme sonrasında da mezarlıkta bulunan demir korkuluklarının çalındığını belirledi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından mezarlıkta bulunan demir korkulukların çalındığı ve sökebildikleri demir parçalarını alıp götürdükleri belirlendi. Ayrıca bazı kabristanlıklarının da demir kapılarının olmadığı ve yerinden söküldüğü görüldü. Mezar sahipleri, demir korkulukları çalan kişi ya da kişilerin bulunmasını talep etti.

Mezarlıkların demir korkulukları çalındı
Mezarlıkların demir korkulukları çalındı
Mezarlıkların demir korkulukları çalındı
Mezarlıkların demir korkulukları çalındı

Kastamonu, dua, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mezarlıkların demir korkulukları çalındı - Son Dakika


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