Mezarlıkların demir korkulukları çalındı - Son Dakika

- Mezarlıkların demir korkulukları çalındı

KASTAMONU - Kastamonu'da Gümüşlüce Mezarlığında bulunan demir korkuluklar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Saraçlar Mahallesinde bulunan Gümüşlüce Mezarlığına kabristanlığına dua etmeye giden vatandaşlar, bazı kabristanlıkların kapılarının olmadığını fark etti. Vatandaşlar, etrafta yaptıkları inceleme sonrasında da mezarlıkta bulunan demir korkuluklarının çalındığını belirledi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından mezarlıkta bulunan demir korkulukların çalındığı ve sökebildikleri demir parçalarını alıp götürdükleri belirlendi. Ayrıca bazı kabristanlıklarının da demir kapılarının olmadığı ve yerinden söküldüğü görüldü. Mezar sahipleri, demir korkulukları çalan kişi ya da kişilerin bulunmasını talep etti.