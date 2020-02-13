Mezarlıkların içme suyu sorunu çözülüyor - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı ile Adana Su Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında mezarlıklardaki içme suyu problemi çözülüyor.



Akkapı ve Kabasakal mezarlıklarında vatandaşların kanayan yarası haline gelen, özellikle dini bayramlarda, kandillerde ve özel günlerde büyük sıkıntıya neden olan su sorunu, Mezarlıklar Daire Başkanlığı ve ASKİ'nin ortaklaşa yürüttüğü proje ile ortadan kaldırıldı.



Eksikleri tespit ederek çözüm odaklı hareket eden Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekipleri, toplam 1.044.871 metrekare alana sahip Kabasakal Mezarlığı'nda yeni açılan 236.000 metrekarelik defin alanına, 550 metre uzunluğunda 110'luk, 2400 metre uzunluğunda da 63'lük temiz su borusu döşedi. Kabasakal Mezarlığı'nda vatandaşların 10 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak alt yapı çalışması tamamlanarak içme suyu vatandaşlarla buluşturuldu.



Adana Büyükşehir ve ASKİ ekipleri faaliyete geçtiği günden bugüne kadar su ihtiyacını çakma kuyu ile sağlayan Akkapı Mezarlığı'nın da temiz su ihtiyacını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 4100 metre 110'luk, 900 metrede 63'lük temiz su borusunun döşendiğini söyleyen ekipler, Akkapı Mezarlığı'ndaki sağlıklı su ihtiyacının en kısa zamanda giderileceğini kaydettiler. - ADANA