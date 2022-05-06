MEZARLIKLARIN MUSLUKLARI ÇALINDI, MUHTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ -- - Son Dakika
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MEZARLIKLARIN MUSLUKLARI ÇALINDI, MUHTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ --

06.05.2022 16:21

MERSİN'in Erdemli ilçesinde mezarlıkta vatandaşların abdest alması için yaptırılan çeşmelerin muslukları, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde mezarlıkta vatandaşların abdest alması için yaptırılan çeşmelerin muslukları, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Mahalle muhtarları, muslukların çalınmasına tepki gösterdi.

Erdemli ilçesinin Tabiye, Kargıcak, Alata, Ayaş, Tırtar ve Kocahasanlı mahallelerinin mezarlıklarında vatandaşların abdest alması için yaptırılan çeşmelerin muslukları kimliği belirsiz kişilerce çalındı. İhbar üzerine polis, olay yerlerine giderek inceleme yaptı. Belediye ekipleri de çalınan muslukların yerine yenilerini takmak için çalışma başlattı.

Kargıcak Mahallesi Muhtarı Durmuş Kara, vatandaşların haber vermesi ile durumun ortaya çıktığını belirterek, "Sabah vatandaşlar mahallemizin mezarlığına abdest almak için geldiklerinde muslukların yerinde olmadığını ve suların boşa aktığını görünce hemen bana haber verdiler. Ben de Kargıcak Mezarlığı'na geldim ve şok oldum. Bu muslukların maddi değeri fazla yok. Muslukları yerinden söküp götürmek gerçekten vicdansızlıktır. Sular boşa akıyor. Boşa akan sularımız milli servetimiz. Böyle vicdansızlık olamaz. Durumu polise bildirdik. İnşallah kısa sürede yakalanırlar ve bir daha yapmazlar" dedi.

'HIRSIZLAR DADANDI'

Tabiye Mahallesi Muhtarı Hacı Veli İpçi, hırsızların son günlerde mezarlıklara dadandığını ifade ederek, "Erdemli'nin en büyük mezarlıklarından olan Alata Mezarlığı'na da hırsızlar dadandı. İlçemizde birçok mezarlıkta olduğu gibi Alata Mezarlığı'nda bulunan çeşmelerin muslukları da çalınmış. Sabah mezarlığa gelen vatandaşlar haber verdi. Geldik, gördük, durum çok vahim. Musluklardan ne istiyorlar? Anlamadım. Bu yapılanlar çok kötü bir olay. İnşallah bunu yapanlar bulunur" diye konuştu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalınan muslukları bir hurdacıda bulurken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)

MEZARLIKLARIN MUSLUKLARI ÇALINDI, MUHTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ --
MEZARLIKLARIN MUSLUKLARI ÇALINDI, MUHTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ --
MEZARLIKLARIN MUSLUKLARI ÇALINDI, MUHTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ --
MEZARLIKLARIN MUSLUKLARI ÇALINDI, MUHTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ --
MEZARLIKLARIN MUSLUKLARI ÇALINDI, MUHTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ --
MEZARLIKLARIN MUSLUKLARI ÇALINDI, MUHTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ --

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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