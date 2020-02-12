Mezarlıkların tel örgüyle çevrilmesi, düzeni ve bakımı ihale edilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mezarlıkların tel örgüyle çevrilmesi, düzeni ve bakımı ihale edilecek - Son Dakika

Mezarlıkların tel örgüyle çevrilmesi, düzeni ve bakımı ihale edilecek

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya merkez ve ilçelerinde görev yapan muhtar derneklerinin başkanları ile buluştu.

Mezarlıkların tel örgüyle çevrilmesi, düzeni ve bakımı ihale edilecek, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya merkez ve ilçelerinde görev yapan muhtar derneklerinin başkanları ile buluştu. Muhtarların taleplerini tek tek dinleyen Başkan Böcek, "Hep birlikte çalışarak mahallelerimizin sorunlarını çözeceğiz" dedi. Başkan Böcek, Antalya genelinde mezarlıkların tel örgüyle çevrilmesi, mezarlıkların düzeni ve bütün mezarlıkların bakımıyla ilgili ihaleye çıkılacağını söyledi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen muhtar buluşmasına Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp, Türkiye Muhtarlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mustafa Yılmaz, Aksu, Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Döşemealtı, Kepez, Korkuteli, Konyaaltı, Muratpaşa ilçelerinde hizmet veren muhtar derneklerinin başkanları katıldı. Muhtarların, sorun, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Muhittin Böcek, projelerini paylaştı.


Kimseyi ötekileştirmedim


Başkan Böcek, 26 yıllık siyasi hayatı boyunca kimseyi ötekileştirmeden hizmet etmeyi amaç edindiğini belirterek, "26 yıldır iktidarıyla muhalefetiyle birlikte çalıştık. Oy veren vermeyen herkesin belediye başkanıyım. Seçimlerin ardından da hemen kolları sıvayarak ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. 913 mahalle muhtarımızla bir araya geldik. Muhtarlarımızın sorunlarını dinledik, çözümlerimizi anlattık. Bugün de bu amaçla birlikteyiz. Mart ayı içinde muhtarlarımızla daha geniş kapsamlı bir toplantı daha yapacağız. Hep birlikte mahallelerimize sahip çıkacağız. Birlikte beraber çalışacağız" dedi.


Mezarlıklar için ihale


Başkan Böcek, toplantıya katılan bütün dernek başkanı muhtarları tek tek dinleyerek, taleplerini not aldı. Özellikle mezarlık konusunda talepte bulunan muhtarlara açıklama yapan Başkan Böcek, Antalya genelinde mezarlıkların tel örgüyle çevrilmesi, mezarlıkların düzeni ve bütün mezarlıkların bakımıyla ilgili ihaleye çıkılacağını söyledi. Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp de Başkan Böcek'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Böcek'ten merkez ve ilçelerde hizmet veren 14 muhtar derneğine sekretarya ve bilgisayar desteği isteyen Nazif Alp, ayrıca muhtarların otoparklardan da ücretsiz faydalanması talebini iletti. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:59 Kaynak: İHA
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