Mezarlıkta altın aradılar - Son Dakika
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Mezarlıkta altın aradılar

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde define avcılarının define bulma umuduyla mezarlıkta kazı yaptığı iddia edildi.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde define avcılarının define bulma umuduyla mezarlıkta kazı yaptığı iddia edildi. Açılan çukuru gören mahalle muhtarı definecilere tepki gösterdi.


Hacısungur Mahallesi Mezarlığı'nda define avcıları tarafından define bulma hevesiyle yaklaşık 2 metre derinliğinde çukur kazıldığı öne sürüldü. Kazının yapıldığı yerde incelemede bulunan Hacısungur Muhtarı Günal Kazanç, kaçak kazı çalışmasına tepki gösterdi. Muhtar Kazanç, "Bu aralar define arama olayları meşhur oldu. Biz de mahalleli olarak bunların önüne geçmeye çalışacağız, takipçisi olacağız. Ecdadımızın bulunduğu mezarlıklarda define aranması çok ayıp bir şey. Ölülere de mi saygıları yok? Böyle terbiyesizliğin yapılması hiç hoş değil. Birkaç yerde de kazıp bırakmışlar. Ne yapmak istediklerini anlayamadık. Ama bu işin takipçisi olacağız" dedi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:37 Kaynak: İHA
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