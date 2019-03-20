Mezarlıkta Başından Tabancayla Vurulmuş Olarak Ölü Bulundu
3 saat önce
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Melik D.'nin (21), mezarlıkta başından tabancayla vurulmuş cesedi bulundu.
MARDİN'in Kızıltepe
ilçesinde Melik D.'nin (21), mezarlıkta başından tabancayla vurulmuş cesedi bulundu. Melik D.'nin intihar mı ettiği, yoksa cinayeti mi kurban gittiği araştırılıyor.
Kızıltepe ilçesi Dunaysır Mahallesi'ndeki Mezopotamya
Mezarlığı'nın girişinde, yanında tabanca, yerden yatan kişiyi görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Melik D. olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti. Başından tabancayla vurulduğu saptanan Melik D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Polis
ekipleri, Melik D.'nin cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
- Mardin
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:44 Kaynak: DHA
Psikolojik Sorunlar Yaşayan Adam, 14 Yıllık Eşini, Engelli Çocuğunun Gözleri Önünde Boğarak Öldürdü
Muharrem İnce'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 Bin Liralık Dava
Bosna Kasabı'na Verilen 40 Yıllık Hapis Cezası Müebbette Çevrildi
Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi!