Mezarlıkta bedeninin yarısı toprağa gömülü kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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Mezarlıkta bedeninin yarısı toprağa gömülü kadın cesedi bulundu

26.02.2023 19:42
Mezarlıkta bedeninin yarısı toprağa gömülü kadın cesedi bulundu

KONYA'nın Ereğli ilçesindeki bir mezarlıkta, bedeninin yarısı toprağa gömülü kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu.

KONYA'nın Ereğli ilçesindeki bir mezarlıkta, bedeninin yarısı toprağa gömülü kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu. Cesedin vahşi hayvanlar tarafından da saldırıya uğradığı belirlendi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ereğli ilçesi Selvili Mahallesi Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlığa gelen vatandaşlar tarafından vücudunun bir kısmı toprağa gömülü şekilde kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Cesedin bir kısmının da vahşi hayvanlar tarafından saldırıya uğradığı belirlendi. Henüz kimliği belli olmayan kadının cansız bedeni ise yapılan çalışmaların ardından, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kadının kimliğinin tespit edilip, şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
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Jandarma, Ereğli, Güncel, Son Dakika

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