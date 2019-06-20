Son Dakika Haberleri: Mezarlıkta betona dizili 23 kaplumbağa ölüsü bulundu
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Mezarlıkta betona dizili 23 kaplumbağa ölüsü bulundu

27 dakika önce

Isparta'da, mezarlıktaki betonun üzerinde, yan yana dizilmiş 23 kaplumbağa ölüsü bulundu. Isparta Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gidip, kaplumbağa ölülerini alarak, incelemek üzere merkeze götürdü.

Mezarlıkta betona dizili 23 kaplumbağa ölüsü bulundu, System.String[]

Isparta'nınIşıkkent ve Hızırbey mahalleleri sınırlarındaki asri mezarlığı ziyarete giden kişi, kabrin belirlenmesi için örülen betonun üzerinde kaplumbağa ölüleri olduğunu gördü. Betonun üzerinde yan yana dizilmiş 23 kaplumbağa ölüsüyle karşılaşan kişi, sosyal medyada hesabından, fotoğraflarla birlikte 'Asri mezarlıkta bu yavru kaplumbağaları ölmüş buldum. Neden ve ne sebepten öldükleri belli değil. Yetkili kimlerse bunu bir araştırmalarını rica ederim' paylaşımında bulundu.

Fotoğrafların sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tekrar paylaşılması üzerine Isparta Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Isparta Hayvan Koruma Derneği (ISHAYKO) harekete geçti. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu sabah olay yerine giderek, kaplumbağa ölülerini alıp, incelemek üzere merkeze götürdü.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

ISHAYKO Derneği Başkanı Aynur Gül Asem ise kaplumbağaların ölü bulunduğu bölgeye gideceklerini belirterek, belediye yetkilileriyle irtibata geçtiklerini ve kaplumbağaların ölüm nedeninin tahlillerin yapılmasının ardından belli olacağını söyledi. Belediyenin bu konuda duyarlı davrandığını aktaran Asem, hem belediye yetkililerinin hem de kendilerinin bu olayın takipçi olacaklarını söyledi.

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:35 Kaynak: DHA
Isparta, 3. Sayfa
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