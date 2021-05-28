Mezarlıkta 'beyaz çarşaf' şakası - Son Dakika

Malatya'da şaka yapmak isteyen gençler, beyaz çarşaf giyerek mezarlık çevresinden geçen arkadaşlarını korkuttular. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Malatya'da arkadaşlarına şaka yapmak isteyen bir grup genç yaptıklarıyla şaşırttılar. Gençler, şaka yapmak için Battalgazi ilçesi, Paşaköşkü Mahallesi Kuyuönü mezarlığını seçtiler. Gençler, beyaz çarşaf giyerek mezarlığın çevresinden geçen arkadaşlarını korkuttular ve bu anları cep telefonuyla görüntülediler. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi odağı oldu. - MALATYA