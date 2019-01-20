Son Dakika Haberleri: Mezarlıkta Bıçaklanmış Halde Bulunan Kişi, Öldü

Mezarlıkta Bıçaklanmış Halde Bulunan Kişi, Öldü

25 dakika önce

KİLİS'te, mezarlıkta bıçaklanmış halde bulunan Ramazan Özdemir (38), hastanede hayatını kaybetti.

Mezarlıkta Bıçaklanmış Halde Bulunan Kişi, Öldü, System.String[]
KİLİS'te, mezarlıkta bıçaklanmış halde bulunan Ramazan Özdemir (38), hastanede hayatını kaybetti. Jandarma, Özdemir'i bıçaklayan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, ööğlen saatlerinde, Deliosman Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Mezarlığa ziyarete gelenler, yerde kanlar içinde yatan Ramazan Özdemir'i görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kontrolde Özdemir'in bıçaklandığını tespit etti. İlk müdahalesi yapılan Özdemir, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ramazan Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özdemir'in cansız bedeni morga kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapan jandarma Özdemir'i bıçaklayan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. - Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:34 Kaynak: DHA

Jandarma, Kilis, Ramazan Özdemir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Dava Arkadaşlarına Sitem Etti: Ne Çektiysek Onlardan Çektik! Binali Yıldırım Duyurdu: Meclis Başkanlığı Görevimdeki Son İşim Bu Olacak

Hakkında Soruşturma Başlatılan Müjdat Gezen: Kimin Kaçacağını Biliyorum Ama Söylemem Gizli Tanıktan Olay Yaratan İddia: Fetullah Gülen, Adil Öksüz'ü Falakaya Yatırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 16:59:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mezarlıkta Bıçaklanmış Halde Bulunan Kişi, Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]