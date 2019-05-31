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Mezarlıkta can pazarı: 4 yaralı

19 dakika önce

Mezarlıkta can pazarı: 4 yaralı Rüzgarın hızıyla uçan demir gölgelik mezarlıkta dua eden 4 kişiyi yaraladıADIYAMAN - Adıyaman'da, Kadir Gecesi dolayısıyla yakınlarının kabrini ziyarete giden vatandaşlar mezarlıkta ölümden döndü.

Mezarlıkta can pazarı: 4 yaralı
Rüzgarın hızıyla uçan demir gölgelik mezarlıkta dua eden 4 kişiyi yaraladı
ADIYAMAN - Adıyaman'da, Kadir Gecesi dolayısıyla yakınlarının kabrini ziyarete giden vatandaşlar mezarlıkta ölümden döndü. Aniden çıkan rüzgarın sürüklediği demirden yapılmış portatif çadır dua eden ve Kur'an okuyan vatandaşlara çarptı. Can pazarının yaşandığı olayda 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kadir Gecesi dolayısıyla yakınlarının Yeni Mezarlık içerisindeki kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar ölümden döndü. Mezarlıkta bulunan demirden yapılmış gölgelik çıkan rüzgar nedeniyle savrularak sürüklenmeye başladı. Sürüklenen demir gölgelik mezarları başında dua eden kişilerin üzerine düştü. Mezarlıkta can pazarı yaşandı. Mezarların arasında sağa ve sola savrulan yaralılara ilk müdahale mezarlık içerisinde bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında 3'ü bayan 4 yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise demir doğrama makinesi ile demir gölgeliği parçalara ayırdı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Mezarlıkta can pazarı: 4 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:18 Kaynak: İHA
Adıyaman, Kadir Gecesi, 3. Sayfa
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