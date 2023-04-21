Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adıyaman'da Belediye Mezarlığı'nı ziyaret etti.
Ziyarette depremde hayatını kaybedenler için dua edildiği sırada bir vatandaşın tepkisi dikkat çekti. Vatandaş dua eden Kılıçdaroğlu'na "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" diye bağırdı.
Dua ettiği esnada Kılıçdaroğlu'na bağıran vatandaş, çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı. O esnada başka bir vatandaş da bağıran kişiye "Terbiyesizlik yapma" diyerek tepki gösterdi.
Son Dakika › Güncel › Mezarlıkta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük terbiyesizlik: Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun? - Son Dakika