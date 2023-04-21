Mezarlıkta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük terbiyesizlik: Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun? - Son Dakika
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Mezarlıkta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük terbiyesizlik: Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?

21.04.2023 13:28

Adıyaman Belediye Mezarlığı'na giden Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir vatandaş, "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" diyerek tepki gösterdi. İnfial yaratan o anlara ilişkin görüntüler kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adıyaman'da Belediye Mezarlığı'nı ziyaret etti.

BÜYÜK AYIP: FATİHA OKUMAYI BİLMİYOR Kİ

Ziyarette depremde hayatını kaybedenler için dua edildiği sırada bir vatandaşın tepkisi dikkat çekti. Vatandaş dua eden Kılıçdaroğlu'na "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" diye bağırdı.

"TERBİYESİZLİK YAPMA"

Dua ettiği esnada Kılıçdaroğlu'na bağıran vatandaş, çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı. O esnada başka bir vatandaş da bağıran kişiye "Terbiyesizlik yapma" diyerek tepki gösterdi.

YORUMLAR (20)
  • serdar erdogmus: Sen Fatiha okumasını öğrenmişsin ama ADAM olamamışsın... Adi inssnlıktan nasibini alamamış mahluk.. Cevap Yaz 31 8 Yayından Kaldır
  • Murat Sarıal: takkiyenin hertürlüsüne karşıyım. thomas edward lawrece ingiliz ajanını inceleyin. zamanında camiye gidip araplarla namaz kılan bu ajana böyle tepki gösterilseydi şimdi petrolü batı yerine biz alırdık. Cevap Yaz 23 12 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Bu meczup değilse yaptığının karşılığını mutlaka Allah katında görecek. Bir yabancı olan Friedrich wilhelm dietzche'nin bir sözüyle konuyu bayram gününe saygıda kusur etmemek için noktalayacagim. İnancını tanrıya göster, bana insanlığını...gibi.. Cevap Yaz 40 9 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mezarlıkta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük terbiyesizlik: Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun? - Son Dakika


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