Mezarlıkta define kazısı yapan 4 şüpheliden biri profesör çıktı (2) - Son Dakika
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Mezarlıkta define kazısı yapan 4 şüpheliden biri profesör çıktı (2)

14.03.2022 16:23
Mezarlıkta define kazısı yapan 4 şüpheliden biri profesör çıktı (2)

'EŞKIYA PARASI VARDIR' DİYE KAZIP, KAPATIRKEN YAKALANDIK'Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki mezarlıkta kazı yapıp define ararken bekçilerin yakaladığı 4 şüpheliden Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) öğretim üyesi Prof. Dr.

'EŞKIYA PARASI VARDIR' DİYE KAZIP, KAPATIRKEN YAKALANDIK'

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki mezarlıkta kazı yapıp define ararken bekçilerin yakaladığı 4 şüpheliden Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Mevlüt Güllü, emniyetteki ifadesinde, beraberindekilerin cep telefonundaki konumun yerini tespit etme amacıyla mezarlığa gittiğini, kazı sonrası alanı kapatmaya çalışırken yakalandıklarını anlattı.

CEP TELEFONUNDAKİ KONUMA GÖRE KAZIProf. Dr. Güllü'nün ifadesinde şunlar yer aldı: "Telefondaki konuma baktığımda eski mezarlık içinde bir noktayı gösterdiğini tespit ettim. Ben, 'Konumun neresi olduğunu size gösteririm başka da bir şeye karışmam' dedim. Benim aracıma dördümüz binip, mezarlığa gittik. Mezarlığın bulunduğu yerde araçtan indik. M.A.D., aracımı başka yere park ettikten sonra yanımıza geldi. Konumda belirlenen yeri ben tespit ettim. İki mezar arasında bir noktaydı."'CAHİLLİK YAPARAK KAZDIK'Kazdıkları alanda mezar olduğunu belirten taş veya yazı bulunmadığını anlatan Prof. Dr. Güllü ifadesinde, "Belirlediğim yeri kazmaya başladılar. Belli bir yere kadar kazdıktan sonra bir şey çıkmayacağını anladıktan sonra kapatmaya başladık. Polis otomobilini görünce kaçmaya başladık. Kazıyı, 'Burada daha önceden eşkıya parası vardır' diye cahillik yaparak kazdık. Kazı yaptığımıza pişmanım. Kazı yerinde bir cisim bulmadık" dedi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mezarlıkta define kazısı yapan 4 şüpheliden biri profesör çıktı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mezarlıkta define kazısı yapan 4 şüpheliden biri profesör çıktı (2) - Son Dakika
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