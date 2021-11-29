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MEZARLIKTA ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

MEZARLIKTA ERKEK CESEDİ BULUNDU

29.11.2021 12:30

ADANA'nın Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi mezarlığında 20'li yaşlarda olduğu düşünülen bir erkeğin cesedi bulundu.

ADANA'nın Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi mezarlığında 20'li yaşlarda olduğu düşünülen bir erkeğin cesedi bulundu. Polis yaptığı ilk incelemede, cesedin kolunda iğne izleri tespit edildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi mezarlığında meydana geldi. Mezarlıkta temizlik yapan belediye işçileri, bir aile kabristanının kenarında hareketsiz yatan bir erkek gördü. İşçiler, herhangi bir tepki alamayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis yaptığı ilk incelemede, cesedin kolunda iğne izleri tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

MEZARLIKTA ERKEK CESEDİ BULUNDU
MEZARLIKTA ERKEK CESEDİ BULUNDU
MEZARLIKTA ERKEK CESEDİ BULUNDU
MEZARLIKTA ERKEK CESEDİ BULUNDU
MEZARLIKTA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Adana Yüregir, Havutlu, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEZARLIKTA ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika


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