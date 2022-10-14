Mahalle sakinleri genç adamı mezarlıkta darp etti - Son Dakika
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Mahalle sakinleri genç adamı mezarlıkta darp etti

14.10.2022 09:29

Mahalle sakinleri genç adamı mezarlıkta darp ettiBURSA Bursa'da bir kişi mezarlıkta mahalle sakinleri tarafından feci şekilde darp edildi.

Mahalle sakinleri genç adamı mezarlıkta darp etti

BURSA Bursa'da bir kişi mezarlıkta mahalle sakinleri tarafından feci şekilde darp edildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fahri Korutürk Caddesi Ahmet Paşa Mezarlığında meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinleri şüpheli hareketlerde bulunduğunu iddia ettikleri E.İ.A. isimli şahsı bir süre takip etti. Vatandaşlar mezarlıkta buldukları genci görür görmez dövmeye başladı. Kavgayı gören bekçiler duruma müdahale ederken, yaralanan genç için ambulans çağrıldı. Başından ve sırtından ciddi şekilde yaralanan E.İ.A, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, yaşanan olayla ilgili tahkikat başlattı.

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Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mahalle sakinleri genç adamı mezarlıkta darp etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahalle sakinleri genç adamı mezarlıkta darp etti - Son Dakika
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