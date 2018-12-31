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Mezarlıkta İntihar Girişimi

19 dakika önce

Mezarlıkta intihar girişimi Adana'da bir kişi babasının bulunduğu mezarlığın yanına gelerek yakınlarının "yapma" demesine rağmen tabanca ile göğsüne ateş etti Yaralanan şahıs ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındıADANA - Adana'da bir kişi, babasının kabrinin...

Mezarlıkta intihar girişimi
Adana'da bir kişi babasının bulunduğu mezarlığın yanına gelerek yakınlarının "yapma" demesine rağmen tabanca ile göğsüne ateş etti
Yaralanan şahıs ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı

ADANA - Adana'da bir kişi, babasının kabrinin bulunduğu mezarlık yanında yakınlarının "yapma" demesine rağmen tabanca ile göğsüne ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Camuzcu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre şalgamcılık yapan 2'si kız 3 çocuk babası Bülent Ordu babasının kabrinin bulunduğu Camuzcu Mezarlığına gelerek dayısı Nizamettin Yılmaz'ı arayıp intihar edeceğini söyledi. Yılmaz, yeğenine, "Bir cahillik yapma bekle geliyorum" dedi. Yılmaz otomobil ile yeğeninin bulunduğu yere gitti. Ancak Bülent Ordu, dayısını görünce elindeki tabancayı kalbine dayadı. Yılmaz, "yapma" diye bağırdı ancak Ordu bu arada tek el ateş etti. Yılmaz hemen sağlık görevlilerine aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ordu'ya ilk müdahaleyi yapıp Seyhan Devlet Hastanesine götürdü. Hayati tehlikesi bulunan Ordu ameliyata alındı. Ameliyat edilen Ordu'nun hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakım servisine yatırıldı. Bu arada polis ise olay yerine gelerek inceleme başlattı. Ordu'nun kullandığı tabanca ve otomobilde inceleme yapıldı.
Bülent Ordu'nun dayısı Yılmaz, yeğeninin kendi canına kıymak istediğini engel olmaya çalıştığını ancak olamadığını belirterek, "Ne derdi vardı neden yaptığını bilmiyorum. Kendi halinde biriydi" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:03 Kaynak: İHA

Seyhan, 3. Sayfa
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