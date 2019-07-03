Son Dakika Haberleri: Mezarlıkta izinsiz kazı iddiası
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Mezarlıkta izinsiz kazı iddiası

1 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde mezarlıkta izinsiz kazı yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Mezarlıkta izinsiz kazı iddiası, System.String[]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde mezarlıkta izinsiz kazı yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 4 Temmuz Mahallesi'ndeki bir mezarlıkta izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.
Yapılan araştırmada, tarihi mezarın mermer kapağı açılarak 1 metre derinliğinde kazıldığı görüldü.
Olayla ilgili şüphelileri bulmak için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:50 Kaynak: AA
Karamürsel, Kocaeli, Polis, Güncel
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