Mezarlıkta izinsiz kazı iddiası
1 saat önce
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde mezarlıkta izinsiz kazı yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:50 Kaynak: AA
'nin Karamürsel
ilçesinde mezarlıkta izinsiz kazı yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 4 Temmuz Mahallesi'ndeki bir mezarlıkta izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.
Yapılan araştırmada, tarihi mezarın mermer kapağı açılarak 1 metre derinliğinde kazıldığı görüldü.
Olayla ilgili şüphelileri bulmak için çalışma başlatıldı.
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