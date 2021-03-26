Mezarlıkta kaçak kazı soruşturması - Son Dakika

Mezarlıkta kaçak kazı soruşturması

26.03.2021 15:46
Mezarlıkta kaçak kazı soruşturması, System.String[]

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, belediyenin 'Mezar Yeri Kazım ve Defin İşi' ihalesini alan firmanın, mezarlıkta izinsiz kazı yaptığı ve lahit bulduğu iddiası üzerine savcılık soruşturma başlattı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, belediyenin 'Mezar Yeri Kazım ve Defin İşi' ihalesini alan firmanın, mezarlıkta izinsiz kazı yaptığı ve lahit bulduğu iddiası üzerine savcılık soruşturma başlattı. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nca mezarlıkta yapılan incelemede söz konusu kazının mezar açma amacıyla yapılmadığı ve izinsiz olduğu tespit edilirken, lahde rastlanmadı. Gelişmeler üzerine belediye firma ile sözleşmesini feshetti.

Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesinde belediye, 24 Şubat 2021'de 'Mezar Yeri Kazım ve Defin İşi' ihalesi düzenledi. Her yıl yenilenen ihaleyi bu yıl en düşük teklifi veren Kastamonulu firma aldı. Bir süre sonra firma çalışanlarının kullanması için konteynır konulan mezarlığın içinde izinsiz kazı yapıldığı ve lahit bulunduğu iddia edilirken, savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTISafranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı, mezarlıkta izinsiz kazı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca, mezarlıkta polis ve zabıta görevlileri eşliğinde inceleme yapıldı. İnceleme sonunda mezarlıkta kazı sonucu oluşan çukur, çukurun etrafında ise hafriyat toprakları tespit edildi. Kazı alanının genişletilmesi çalışmasında ise basamak benzeri yapı ana kaya ile bağlantılı saptandı. Söz konusu yapının insan müdahalesi sonucu oluştuğu belirlendi. Yapılan incelemede çukurun mezar kazmak amacıyla açılmadığı ve izinsiz kazı yapılmaması kuralına aykırı davranıldığı tespit edildi. Öte yandan Koruma Kurulu raporunda söz konusu alan ve çevresinde yapılan incelemede herhangi bir lahde rastlanmadığı kaydedildi.Gelişmeler üzerine Safranbolu Belediyesi, firma ile sözleşmesini feshetti. Mezar kazım işi geçici olarak doğrudan temin yöntemiyle daha önceki yıllarda işi yapan firmaya verildi. Yeni ihalenin önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.FİRMA SAHİBİ İDDİALARI YALANLADIFirma sahibi Özlem Altınsoy, yazılı açıklamasında, söz konusu kazının foseptik çukuru için yapıldığını ileri sürerek, "İddia edildiği gibi ortada bir define, lahit bulunmadığı gibi, tarihi eser kaçakçılığına vücut veren bir eylem kesinlikle söz konusu değildir. Şahsım ve şirketim aleyhine yapılan her türlü yanlı ve gerçek dışı haber ile alakalı olarak hukuksal süreçlere başlandığını da bildirmek isterim" dedi.BAŞKAN KÖSE: LAHİT BULUNDUĞU İDDİASI GERÇEK DIŞI'Safranbolu Belediye Başkanı CHP'li Elif Köse de konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şehir mezarlığında lahit bulunduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu ifade eden Köse, "Yerel yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada yer alan şehir mezarlığında çıktığı ve kaçırıldığı iddia edilen tarihi eserle lahitle alakalı haberler tamamen gerçek dışıdır. Mesailerimizin bir bölümünü bariz gerçek dışı olan iddiaların düzeltilmesiyle uğraşmaktan memnun olmadığımızı ben bir kez daha belirtmekte fayda görüyorum. Bir firma yetkilisinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı, bu eylemini itiraf ettiği ve belediye başkan yardımcımız ve diğer belediye yetkililerin bu duruma sessiz kaldığı şeklindeki haber gerçek dışı, mantık dışı maksatlı ve üzücüdür" ifadelerini kullandı.YANLIŞ MEZAR YERİ KAZMIŞTIÖte yandan söz konusu firma ihaleyi aldıktan sonra 27 Şubat'ta yanlış mezar kazımı ile de gündeme gelmişti. Hayatını kaybeden Erdoğan Kocabayır'ın cenazesinin defnedileceği mezar yeri gecikmeli ve yanlış kazılınca ailenin duruma tepki gösterdiği, imamın mezarın dini kurallara uygun kazılmadığı gerekçesiyle cenazenin defnine izin vermediği, mezar yerinin düzeltilmesinin ardından defin işleminin gerçekleştiği belirtildi. Safranbolu Belediyesi ise Kocabayır ailesi için özür mesajı yayımlamıştı.

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Mezarlıkta kaçak kazı soruşturması
Mezarlıkta kaçak kazı soruşturması
Mezarlıkta kaçak kazı soruşturması
Mezarlıkta kaçak kazı soruşturması
Mezarlıkta kaçak kazı soruşturması
Mezarlıkta kaçak kazı soruşturması
Mezarlıkta kaçak kazı soruşturması
Mezarlıkta kaçak kazı soruşturması
Mezarlıkta kaçak kazı soruşturması
Mezarlıkta kaçak kazı soruşturması
Mezarlıkta kaçak kazı soruşturması
Mezarlıkta kaçak kazı soruşturması
Mezarlıkta kaçak kazı soruşturması
Mezarlıkta kaçak kazı soruşturması
Mezarlıkta kaçak kazı soruşturması

Cumhuriyet Başsavcılığı, Safranbolu, Karabük, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mezarlıkta kaçak kazı soruşturması - Son Dakika


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