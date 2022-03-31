Mezarlıkta kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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Mezarlıkta kadın cesedi bulundu

31.03.2022 15:01
Mezarlıkta kadın cesedi bulundu

KAYSERİ'de, yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı Esma Bal (40), mezarlıkta tabancayla vurulmuş ölü bulundu.

KAYSERİ'de, yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı Esma Bal (40), mezarlıkta tabancayla vurulmuş ölü bulundu.

Melikgazi ilçesindeki Asri Mezarlık 5'inci Kapı'da temizlik yapan mezarlık çalışanları, bir kadını yerde yatarken hareketsiz buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi başından tabancayla vurulduğu tespit edilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin yaptığı incelemede kadının, dün hakkında kayıp başvurusu yapılan Esma Bal olduğu saptandı. Evli olduğu öğrenilen Bal'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, yakınının mezarına geldiği tahmin edilen, cesedinin yanında tabanca bulunan Bal'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.


Mezarlıkta kadın cesedi bulundu
Mezarlıkta kadın cesedi bulundu
Mezarlıkta kadın cesedi bulundu
Mezarlıkta kadın cesedi bulundu
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Asri Mezarlık, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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