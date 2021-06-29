Mezarlıkta kavga ettiler! Annelerinin defni konusunda anlaşamayan kardeşler zor ikna edildi - Son Dakika

71 yaşındaki Havva K. dün kalp krizi sonucu Bafra Devlet Hastanesinde vefat etti. Oğlu Mustafa K., vefat eden annesinin cenazesini Samsun'a götürerek bir gün sonra defin işlemlerinin yapılması üzere Kıranköy Mezarlığı Gasilhanesine bıraktı. Peşlerinden giden Bafra'da oturan oğlu, Samsun'da oturan kardeşinden habersiz annelerinin cenazesini Bafra'da defnedeceklerini söyleyerek gasilhaneden aldı ve Bafra ilçesine getirdi.

ANLAŞAMADILAR

Annesinin cenazesinin kendisinden habersiz alınıp Bafra'ya getirildiğini öğrenen Mustafa K., annesinin cenazesini tekrar Samsun'a götürmek için Bafra Asri Mezarlıkta bulunan gasilhaneye geldi. Mustafa K., babasının Samsun'da oturduğunu ve annesinin de bu nedenle Samsun'a defnedilmesi için cenazeyi almak istediğini söyledi. Diğer kardeşleri de annelerinin son 15 gündür yanlarında olduğunu söyleyerek Bafra'da defnedilmesini istediklerini söyleyerek cenazeyi kendilerinin alacaklarını söyledi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Bunun üzerine kardeşler arasında nereye defnedileceği konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mezarlık yetkilileri polise arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşanan kavgaya müdahale ederek tarafları sakinleştirdi. Mezarlık görevlileri ve polis ekiplerinin ikna cabası sonucunda cenaze defnedilmek üzere Samsun'a gönderildi.