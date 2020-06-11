Mezarlıkta klip çeken şahıslar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Mezarlıkta klip çeken şahıslar adliyeye sevk edildi

Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda mezarların üzerinde yürüyerek klip çektiği iddiasıyla hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Batu Belen ile çekimi yapan Utku Şahinkaya adliyeye sevk edildi.

Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda mezarların üzerinde yürüyerek klip çektiği iddiasıyla hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Batu Belen ile çekimi yapan Utku Şahinkaya adliyeye sevk edildi.

Üsküdar Karacaaahmet Mezarlığı'nda mezarların üzerinde yürüyerek klip çektiği iddia edilen Batu Belen ve klibi çeken Utku Şahinkaya hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Çengelköy Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikleri esnada kendilerine sorular soran basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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