Mezarlıkta korkutan yangın - Son Dakika

Mezarlıkta korkutan yangın

Hatay'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde mezarlıkta çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, Uzunbağ Mahallesindeki bulunan kuru otların tutuşması sonucu yangın mezarlığa sıçradı.

Yangına çevredeki vatandaşlar müdahale ederken itfaiyeden de yardım istendi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.