Mezarlıkta silahlı çatışma: 3 yaralı - Son Dakika

Gaziantep Asri Mezarlıkta bilinmeyen bir nedenle gençler arasında çıkan silahlı kavga, çatışmaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken 3 kişi de gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Aydınlar Mahallesi Asri Mezarlık 40 Nolu Cadde üzerinde bulunan 6 kişilik grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlar çıkarılınca olay çatışmaya dönüştü. Silahlı çatışmada yaralanan 3 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Açılan ateş nedeniyle çevredeki bazı araçlara da kurşun isabet ettiği öğrenilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. - GAZİANTEP