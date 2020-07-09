Mezarlıkta silahlı çatışma: 3 yaralı - Son Dakika

Mezarlıkta silahlı çatışma: 3 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep Asri Mezarlıkta bilinmeyen bir nedenle gençler arasında çıkan silahlı kavga, çatışmaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken 3 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Aydınlar Mahallesi Azri Mezarlık 40 Nolu cadde üzerinde bulunan 6 kişilik grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. tartışmanın büyümesi üzerine silahlar olay çatışmaya dönüştü. Silahlı çatışmada yaralanan 3 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Açılan ateş nedeniyle çevredeki bazı araçları da kurşun isabet ettiği öğrenilirken, olayla ilgili ise 3 kişi gözaltına alındı.