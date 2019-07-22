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Mezarlıkta temizlik çalışması başladı

1 saat önce

Ardahan'da Kurban Bayramı öncesi mezarlıkta temizlik çalışmalarına başlandı.

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Ardahan'da Kurban Bayramı öncesi mezarlıkta temizlik çalışmalarına başlandı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatı doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların yoğun bir şekilde ziyaret edeceği Atatürk Mahallesindeki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarını yaptı.

Mezarlığın içindeki büyüyen otlar, ağaç dalları temizlenerek, dikenler ve yabani otlar kesildi. - ARDAHAN
Kurban Bayramı, Faruk Demir, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:07 Kaynak: İHA
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