Mezarlıkta toprağa gömülü bulunan bebeğin annesine 10, anneannesine 15 yıl ceza - Son Dakika

Gülçin Erdal ise bebeğini birilerinin bulması için bıraktıklarını belirterek, çocuğunu öldürme düşüncelerinin olmadığını ifade edip beraatini istedi. Mahkeme heyeti son sözlerini dinledikten sonra anne Glüçin Erdal'ı 10, anneanne Ülkü Erdal'a ise 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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