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Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı - Son Dakika

Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı

26.09.2021 19:46
Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı, System.String[]

Adıyaman'da toprağa gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi, serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazının ardından tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

Adıyaman'da toprağa gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi, serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazının ardından tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

Bahçecik Mahallesi'nde toprağa yarı gömülü bulunarak hastaneye kaldırılan bebeğin gözaltına alınan anne ve anneannesinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen bebeğin annesi Gülçin E. (17) ile anneannesi Ülkü E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcılığınca yapılan itiraz üzerine tekrar gözaltına alınan iki şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bahçecik Mahallesi'nde Hüsnü Mustafa Özyeğin Anadolu Lisesinde eğitim gören bir grup öğrenci, dün okullarının yanındaki eski mezarlıkta bebek sesi duymuş, toprağa yarı gömülü buldukları bebeği çıkararak polis ve sağlık ekiplerine teslim etmiş, polisin çalışması sonucunda bebeğin annesi ve anneannesi gözaltına alınmıştı.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı - Son Dakika
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