Son Dakika Haberleri: Mezarlıkta unutulan çanta sahibine teslim edildi
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Mezarlıkta unutulan çanta sahibine teslim edildi

14 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde mezarlıkta bulunan çanta, görevliler tarafından sahibine ulaştırıldı.

Mezarlıkta unutulan çanta sahibine teslim edildi, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde mezarlıkta bulunan çanta, görevliler tarafından sahibine ulaştırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçe mezarlığında kol çantası unutulduğunu gören görevliler, içerisinde yüklü miktarda para ve ziynet eşyası olduğunu fark etti.
İçerisindeki cep telefonu aracılığıyla sahibine ulaşan ekipler, çantanın bulunduğu bilgisini verdiler.
Adana'da yaşadığı öğrenilen adı açıklanmayan kadın, ilçeye gelerek Tarsus Mezarlık ve Cenaze İşleri Sorumlusu Selahattin Bal'dan çantasını aldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:57 Kaynak: AA
Mersin, Tarsus, Güncel
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