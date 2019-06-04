Mezarlıkta unutulan çanta sahibine teslim edildi
14 dakika önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde mezarlıkta bulunan çanta, görevliler tarafından sahibine ulaştırıldı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:57 Kaynak: AA
'in Tarsus
ilçesinde mezarlıkta bulunan çanta, görevliler tarafından sahibine ulaştırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçe mezarlığında kol çantası unutulduğunu gören görevliler, içerisinde yüklü miktarda para ve ziynet eşyası olduğunu fark etti.
İçerisindeki cep telefonu aracılığıyla sahibine ulaşan ekipler, çantanın bulunduğu bilgisini verdiler. Adana
'da yaşadığı öğrenilen adı açıklanmayan kadın, ilçeye gelerek Tarsus Mezarlık ve Cenaze İşleri Sorumlusu Selahattin Bal
'dan çantasını aldı.
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