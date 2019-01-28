Son Dakika Haberleri: Mezarlıkta Üzerine Kesilen Ağaç Devrilen Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

Mezarlıkta Üzerine Kesilen Ağaç Devrilen Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

27 dakika önce

Samsun'da mezarlıkta ağaç kesimi sırasında üzerine ağaç devrilen yaşlı adam ağır yaralandı.

Mezarlıkta Üzerine Kesilen Ağaç Devrilen Yaşlı Adam Ağır Yaralandı, System.String[]
Samsun'da mezarlıkta ağaç kesimi sırasında üzerine ağaç devrilen yaşlı adam ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Dereler Mahallesi Dereler Mezarlığı'nda bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri tarafından mezarlara zarar verdiği için mezarlık içinde bulunan çam ağaçlarını kesim işi başlatıldı. Çam ağaçlarını kesimi sırasında bir ağaç devrildiği sırada kesim işine yardım eden Sami Ölmez'in (71) üzerine düştü. Yaralanan Sami Ölmez, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:27 Kaynak: İHA

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