Mezarlıkta Üzerine Kesilen Ağaç Devrilen Yaşlı Adam Ağır Yaralandı
27 dakika önce
Samsun'da mezarlıkta ağaç kesimi sırasında üzerine ağaç devrilen yaşlı adam ağır yaralandı.
Samsun
'da mezarlıkta ağaç kesimi sırasında üzerine ağaç devrilen yaşlı adam ağır yaralandı.
Olay, Samsun'un Canik
ilçesi Dereler Mahallesi Dereler Mezarlığı'nda bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri tarafından mezarlara zarar verdiği için mezarlık içinde bulunan çam ağaçlarını kesim işi başlatıldı. Çam ağaçlarını kesimi sırasında bir ağaç devrildiği sırada kesim işine yardım eden Sami Ölmez'in (71) üzerine düştü. Yaralanan Sami Ölmez, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma
olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:27 Kaynak: İHA
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