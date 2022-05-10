Mezarlıkta zikir yapılan anların görüntüsü paylaşıldı, herkes mezar üzerindeki numaraya takıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mezarlıkta zikir yapılan anların görüntüsü paylaşıldı, herkes mezar üzerindeki numaraya takıldı

10.05.2022 10:30

Sosyal medyada bir grup vatandaşın, vefat eden yakınlarını zikirle uğurladıkları anlara ait görüntüler paylaşıldı. Ancak videoda herkes, bir mezarlık üzerindeki numaraya takıldı. Vefat eden vatandaşın doğum tarihi 1329 olarak yazılırken, ölüm tarihinin 1983 olması dikkat çekti.

Sosyal medyada bir grup vatandaşın, mezarlık başında zikir yaptığı anlara ait görüntüler ilgi çekti. Video kısa sürede çok sayıda izlenme aldı ama herkes videodaki bir mezar üzerinde yazılı numaralara takıldı.

DOĞUM VE ÖLÜM TARİHİNE DİKKAT

Bitlisli Niyaz Köseoğlu isimli vatandaşın doğum tarihi 1329 olarak yazılırken, ölüm tarihinin ise 1983 olması dikkat çekti. Vatandaşlar, "Acaba bir hata mı var?" sorularını sordu.

"TAKVİM FARKLI OLABİLİR"

Bazı vatandaşlar ise mezar taşındaki numaraların daha farklı bir takvimlendirmeye göre hesaplanmış olabileceğini dile getirdi.

Mezarlıkta zikir yapılan anların görüntüsü paylaşıldı, herkes mezar üzerindeki numaraya takıldı
YORUMLAR
500
Ölen insanın beynini inceleyen doktorun 'gri bölge' tespiti bilim dünyasını ayağa kaldırdı Ölen insanın beynini inceleyen doktorun 'gri bölge' tespiti bilim dünyasını ayağa kaldırdı Ülkemizde 9 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti, bin 542 yeni vaka tespit edildi Ülkemizde 9 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti, bin 542 yeni vaka tespit edildi

Mezarcı, Vefat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Mezarlıkta zikir yapılan anların görüntüsü paylaşıldı, herkes mezar üzerindeki numaraya takıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:32 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 908 liradan işlem görüyor
10:31 Ümit Özdağ'a üniversitede protesto şoku: Faşizme karşı omuz omuza
10:28 Dolar yükselişini sürdürüyor: 15,17 seviyelerinden işlem görüyor
10:24 Hangi ürüne ne katılıyor? Yağ, süt, çay ve baharatlar en riskli konumda
10:23 Fazıl Say'dan Ekrem İamamoğlu'na eleştiri: Gözümden düştüğünü belirtmek isterim
10:22 TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı yüzde 11,5! Yeni işsiz sayısı 4 milyona yaklaştı
10:06 Rusya Savunma Bakanlığı: Son iki günde 8 Bayraktar SİHA'sı olmak üzere toplam 29 uçak düşürüldü
09:47 Masumlar Apartmanı'nın "Neriman"ı Gizem Katmer, sanat yönetmeni Gurur Aydoğdu ile nişanlandı
09:44 MYK'da gündem İmamoğlu'nun Karadeniz turu! Üyelerin bazıları eleştirirken, Kılıçdaroğu not aldı
09:39 Son anket sonuçlarını AK Parti Başkan Yardımcısı Mustafa Şen paylaştı: Yüzde 40'ı geçecek ondan eminim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 10:46:47. #1.11#
SON DAKİKA: Mezarlıkta zikir yapılan anların görüntüsü paylaşıldı, herkes mezar üzerindeki numaraya takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement