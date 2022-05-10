Sosyal medyada bir grup vatandaşın, mezarlık başında zikir yaptığı anlara ait görüntüler ilgi çekti. Video kısa sürede çok sayıda izlenme aldı ama herkes videodaki bir mezar üzerinde yazılı numaralara takıldı.
Bitlisli Niyaz Köseoğlu isimli vatandaşın doğum tarihi 1329 olarak yazılırken, ölüm tarihinin ise 1983 olması dikkat çekti. Vatandaşlar, "Acaba bir hata mı var?" sorularını sordu.
Bazı vatandaşlar ise mezar taşındaki numaraların daha farklı bir takvimlendirmeye göre hesaplanmış olabileceğini dile getirdi.
Son Dakika › Yaşam › Mezarlıkta zikir yapılan anların görüntüsü paylaşıldı, herkes mezar üzerindeki numaraya takıldı - Son Dakika