Mezarlıktaki çeşmelerden su akmayınca gönderilen tankerin önünde kuyruk oluştu - Son Dakika
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Mezarlıktaki çeşmelerden su akmayınca gönderilen tankerin önünde kuyruk oluştu

01.05.2022 23:57
Mezarlıktaki çeşmelerden su akmayınca gönderilen tankerin önünde kuyruk oluştu

İstanbul'da Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda Ramazan Bayramı arifesinde İSKİ'ye bağlı çeşmelerden su akmaması üzerine mezarlığa gönderilen tankerin önünde kuyruk oluştu.

İstanbul'da Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda Ramazan Bayramı arifesinde İSKİ'ye bağlı çeşmelerden su akmaması üzerine mezarlığa gönderilen tankerin önünde kuyruk oluştu.

Arife gününde Ümraniye ilçesindeki Ihlamurkuyu Mezarlığı'nı ziyaret eden vatandaşlar, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Yakınlarının kabrine su dökmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSKİ'nin sorumluluk alanındaki mezarlıktaki çeşmelerden su akmamasına tepki gösterdi.

Daha sonra kabir ziyaretine gelen vatandaşlar için mezarlığa su tankeri gönderildi. Ziyaretçiler, tankerin önünde bidonlarına su almak için sıraya girdi.

Mezarlıkta bulunan bir vatandaş, çeşmedeki suların akmaması nedeniyle perişan olduklarını belirterek, "Daha önceden de çeşmeden su akmaması sorunuyla karşılaştık. Bu soruna neden kimse çözüm bulmuyor anlamıyorum. Üç, beş çeşme geçici açılıyor ve sonra yine kapanıyor." dedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı da Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda su akmayan çeşme başından fotoğraf paylaşıp, "Arife günü İstanbul Ihlamurkuyu Mezarlığı, mezar sulamak için çeşmeler kesik. Bu anda olur mu bu." yazarak tepki gösterdi.

Öte yandan, şikayetlerden bir süre sonra mezarlıktaki çeşmelerden su akmaya başladığı öğrenildi.

Mezarlıktaki çeşmelerden su akmayınca gönderilen tankerin önünde kuyruk oluştu
Mezarlıktaki çeşmelerden su akmayınca gönderilen tankerin önünde kuyruk oluştu
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Ramazan Bayramı, İstanbul, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mezarlıktaki çeşmelerden su akmayınca gönderilen tankerin önünde kuyruk oluştu - Son Dakika


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