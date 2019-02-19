Mezarlıktaki Kameriyeye Kendini Astı
1 saat önce
ANTALYA'nın Kepez ilçesinde bunalıma girdiği öne sürülen İmam K. (58) mezarlıktaki kameriyeye kendini asarak yaşamına son verdi.
ANTALYA'nın Kepez
ilçesinde bunalıma girdiği öne sürülen İmam K. (58) mezarlıktaki kameriyeye kendini asarak yaşamına son verdi.
Kepez ilçesi Altınova Orta Mahalle
'de bunalıma girdiği öne sürülen İmam K., bugün öğle saatlerinde mezarlıktaki kameriyenin tavanına iple kendini astı. İmam K., mezarlıkta çevre düzenlemesi yapan çalışanlar tarafından bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, İmam K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından İmam K.'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu
'nun morguna götürüldü.
- Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:41 Kaynak: DHA
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