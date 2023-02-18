MEZARLIKTAKİ KIRMIZI MONTUN ALTINDAN DRAM ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

MEZARLIKTAKİ KIRMIZI MONTUN ALTINDAN DRAM ÇIKTI

18.02.2023 11:36

MALATYA'da depremde yaşamını yitiren yüzlerce kişinin yan yana defnedildiği mezarlıkta kırmızı mont asılan mezardan dram çıktı.

MALATYA'da depremde yaşamını yitiren yüzlerce kişinin yan yana defnedildiği mezarlıkta kırmızı mont asılan mezardan dram çıktı. Yakınları, depremde yıkılan evlerinin enkazından birbirlerine sarılı cenazeleri çıkarılan Fehmi Çiçek (40) ile kızı Elif'in (7), ailenin isteği üzerine birlikte aynı mezara defnedildiği, mezarın başına ise küçük kızın çok sevdiği montunun asıldığını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu. Son verilere göre, yaşamını yitiren bin 393 kişi yakınlarının gözyaşları arasında mezarlığıa iş makineleri tarafından yan yana açılan mezarlara defnedildi. Mezar başlarına yakınları tarafından eşarp, seccade ve bere gibi özel eşyalar asıldı. Bir mezarın başında tahtaya asılan kırmızı çocuk montu ise dikkat çekti.

Yakınlarının ziyaret ettiği mezarın Elif Çiçek'e ait olduğu, enkazdan birbirlerine sarılı halde bulunan Elif Çiçek ile babası Fehmi Çiçek'in birlikte defnedildiği ortaya çıktı. Ailenin yakını Ünal Tan şunları söyledi

'Kahramanmaraş merkezli ilk depremde akrabamız olan Fehmi Çiçek'in Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki evi yıkılıyor. 5 katlı apartmanın birinci katında oturan Çiçek ailesinden baba Fehmi ile kucağındaki kızı Elif, kolon altında kalarak yaşamını yitirdi. Evin hanımı Kudret ile oğlu Samet ise enkazın boşlukta kalması sonucu kurtuldular. Aile, baba ile kızının aynı mezara defnedilmesini istedi. Müftülükte uygun görünce baba kucağında kızı ile defnedildi. Yakınları da Elif'in çok sevdiği kırmızı montu mezar başındaki tahtaya astılar. Bu mezar gibi birçok mezarda eşarp, bere, seccade gibi ölen kişiye ait eşyalar bulunmakta dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Depremlerden sonra cezaevinden firar edenlerden 80'i daha yakalandı Depremlerden sonra cezaevinden firar edenlerden 80'i daha yakalandı Enkaz altında kızını kaybeden anne korku dolu anları anlattı: Anne sen ölme ben öleyim Enkaz altında kızını kaybeden anne korku dolu anları anlattı: Anne sen ölme ben öleyim DEPREMİN SURİYE'DEKİ BİLANÇOSU: 5 BİN 801 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ DEPREMİN SURİYE'DEKİ BİLANÇOSU: 5 BİN 801 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEZARLIKTAKİ KIRMIZI MONTUN ALTINDAN DRAM ÇIKTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:36 296. saatte mucize kurtuluşun görüntüleri! Enkaz altındaki vatandaşın ilk isteği su oldu
11:59 Ablasına telefonla ulaşamayan kardeşi, eve vardığında acı manzarayla karşılaştı: 3 ölü
12:19 Hatayspor'a bir acı haber daha! Malzeme sorumlusu Onur Akdeniz depremde hayatını kaybetti
12:04 Kahramanmaraş depreminde Kayseri nasıl ayakta kaldı? Başkan Büyükkılıç nedenini tek cümlede özetledi
11:34 Enkazdan can kurtaran İsrailli subaylar Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: Türkler harika insanlar
11:38 Son Dakika! Depremin 296. saatinde biri çocuk 3 kişi daha enkazdan sağ olarak çıkarıldı
11:36 Depremde hayatını kaybeden Atsu ile Volkan Demirel'in son diyaloğu yeniden gündem oldu: Başımın üstünde yerin var
11:35 Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın aylar önce söyledikleri gündem oldu: Çok yaşayacağımı düşünmüyorum
11:32 Diyarbakır'da giriş katı hariç kolonları olmayan 40 yıllık bina depremlere rağmen ayakta kalmayı başardı
11:27 Cuma hutbesinde imam, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'a yüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2023 13:25:17. #1.12#
SON DAKİKA: MEZARLIKTAKİ KIRMIZI MONTUN ALTINDAN DRAM ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement