Son Dakika Haberleri: Mezarlıktaki sundurma vatandaşların üzerine devrildi: 4 yaralı
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Mezarlıktaki sundurma vatandaşların üzerine devrildi: 4 yaralı

57 dakika önce

Adıyaman'da bir mezarlıktaki sundurmanın, kabir ziyaretine gelenlerin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da bir mezarlıktaki sundurmanın, kabir ziyaretine gelenlerin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mezarlık'ta bulunan sundurma, şiddetli rüzgar nedeniyle kabirleri ziyarete gelen Mahmut Taştan, Remziye Bilgiç, Sena Karadoğan ve Esra Mert'in üzerine devrildi.
Yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan olay yerine gelen itfaiye ekipleri sundurmayı kaldırdı.
Mezarlıktaki sundurma vatandaşların üzerine devrildi: 4 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:44 Kaynak: AA
Adıyaman, Güncel
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