Mezarlıktaki şüpheli çukur boş çıktı - Son Dakika

Mezarlıktaki şüpheli çukur boş çıktı
6 saat önce
Kayseri'de mezarlık görevlisinin ihbar ettiği şüpheli çukur boş çıktı.
Kayseri'de mezarlık görevlisinin ihbar ettiği şüpheli çukur boş çıktı.
Şehir mezarlığındaki görevli, mezarların yanında bir çukur açıldığını görerek, polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede çukurun boş olduğunu tespit etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 03:08 Kaynak: AA
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