Mezarlıktaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mezarlıktaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika

Mezarlıktaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

6 saat önce

Beyoğlu Hasköy Mezarlığı'nda silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan bir kişiyi buldu.

Beyoğlu Hasköy Mezarlığı'nda silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan bir kişiyi buldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 00.45 sularında Beyoğlu Piri Paşa Mahallesi Hasköy Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri silahlı seslerini duymasıyla ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mezarlık içinde silahla vurulan Zafer Ö., isimli bir kişinin olduğunu gördü. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı kurşunlarla yaralanan Zafer Ö., olay yerine sevk edilen ambulansla OK Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının kaldırılmasının ardından polis ekipleri, delil incelemesi yaptı.

Öte yandan Zafer Ö., kendisinin yaralayan arkadaşı E.Ö'nün olduğunu ileri sürerken, polis incelemenin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı gören mahalle sakini, "Ben 10 tane silah sesi duydum. Yaralı varmış, polis geldi. Sonra ambulansa yaralıyı götürdü" diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Mezarlıktaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Beyoğlu, Hasköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:40 Kaynak: İHA
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