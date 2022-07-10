Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mezarlıktan gelen kötü kokular üzerine ağaca asılı bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'ndaki şehir mezarlığının yukarısında bulunan su deposu yakınlarından kötü kokular geldiğini fark eden bir vatandaş, ağaçlık alana gittiğinde ağaca asılı bir erkek cesedi gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemede cesedin yaklaşık 4 günlük olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı kimlik tespit çalışmalarında da cesedin Bircan Sezer'e (32) ait olduğu anlaşıldı. Bircan Sezer'in cenazesi, ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ