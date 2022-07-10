Mezarlıktan kötü kokular gelince her şey ortaya çıktı! Ölümünden 4 gün sonra ağaca asılı halde cesedini buldular - Son Dakika
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Mezarlıktan kötü kokular gelince her şey ortaya çıktı! Ölümünden 4 gün sonra ağaca asılı halde cesedini buldular

10.07.2022 17:46

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mezarlıktan kötü kokular geldiğini fark eden vatandaş, ağaca asılı halde duran erkek cesediyle karşılaştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerinde gelen ekipler, cesedin yaklaşık 4 günlük olduğunu tespit etti. Esrarengiz olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'ndaki şehir mezarlığının yukarısında bulunan su deposu yakınlarından kötü kokular geldiğini fark eden bir vatandaş, ağaçlık alana gittiğinde ağaca asılı bir erkek cesedi gördü.

4 GÜNLÜK OLDUĞU BELİRLENDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemede cesedin yaklaşık 4 günlük olduğu belirlendi.

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı kimlik tespit çalışmalarında da cesedin Bircan Sezer'e ait olduğu anlaşıldı. Bircan Sezer'in cenazesi, ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı
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Kaynak: İHA

su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mezarlıktan kötü kokular gelince her şey ortaya çıktı! Ölümünden 4 gün sonra ağaca asılı halde cesedini buldular - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mezarlıktan kötü kokular gelince her şey ortaya çıktı! Ölümünden 4 gün sonra ağaca asılı halde cesedini buldular - Son Dakika
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