Mezat çetesi operasyonu (1)
1 saat önce
Ankara'da mezat salonlarındaki ihalelere başkalarının girmesini engelleyerek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 72 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:04 Kaynak: AA
Ankara'da mezat salonlarındaki ihalelere başkalarının girmesini engelleyerek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 72 kişi gözaltına alındı.
MHP'li Yalçın'ın oğlunun ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD heyetiyle 4 saat 20 dakikalık peş peşe görüşmeler ABD ile Türkiye'nin sağladığı 13 maddelik anlaşmadan kim, ne kazandı? MHP'li Semih Yalçın'ın oğlunun ölümüne ilişkin dosya cinayet büroya devredildi