Mezat çetesi operasyonu (1)

Ankara 'da mezat salonlarındaki ihalelere başkalarının girmesini engelleyerek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 72 kişi gözaltına alındı.

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MHP'li Yalçın'ın oğlunun ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

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