Son Dakika Haberleri: Mezat çetesi operasyonu (2)
Son Dakika Güncel Mezat çetesi operasyonu (2)

Mezat çetesi operasyonu (2)

1 saat önce

Ankara'da mezat salonlarındaki ihalelere başkalarının girmesini engelleyerek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 72 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da mezat salonlarındaki ihalelere başkalarının girmesini engelleyerek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 72 kişi gözaltına alındı.

Mezat çetesi operasyonu (2)

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:01 Kaynak: AA
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