Son Dakika Haberleri: Mezat çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Mezat çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi

Mezat çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Mezat salonlarında yapılan ihalelere, darp, baskı ve tehdit yoluyla başkalarının girmesini engelleyerek haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mezat salonlarında yapılan ihalelere, darp, baskı ve tehdit yoluyla başkalarının girmesini engelleyerek haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mezat çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:53 Kaynak: AA
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