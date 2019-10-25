Mezat çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi
1 saat önce
Mezat salonlarında yapılan ihalelere, darp, baskı ve tehdit yoluyla başkalarının girmesini engelleyerek haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:53 Kaynak: AA
Mezat salonlarında yapılan ihalelere, darp, baskı ve tehdit yoluyla başkalarının girmesini engelleyerek haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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