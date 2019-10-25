Son Dakika Haberleri: Mezat çetesi üyeleri suçlarını itiraf etti 64 kişi hakim karşısına çıkıyor
Son Dakika 3. Sayfa Mezat çetesi üyeleri suçlarını itiraf etti 64 kişi hakim karşısına çıkıyor

Mezat çetesi üyeleri suçlarını itiraf etti 64 kişi hakim karşısına çıkıyor

31 dakika önce

Mezat çetesi üyeleri suçlarını itiraf etti 64 kişi hakim karşısına çıkıyorANKARA - Başkent'te mezat salonlarında gerçekleşen ihalelere etki ederek, vatandaşları darp ve tehdit yoluyla engellemeye kalkışan çete üyelerinden 64 zanlı tutuklama talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nasevk edildi.

Mezat çetesi üyeleri suçlarını itiraf etti 64 kişi hakim karşısına çıkıyor

ANKARA - Başkent'te mezat salonlarında gerçekleşen ihalelere etki ederek, vatandaşları darp ve tehdit yoluyla engellemeye kalkışan çete üyelerinden 64 zanlı tutuklama talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nasevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin hafta başında gerçekleştirdiği operasyonla çökertilen mezat çetesi çökertilmişti. Operasyon kapsamında, 76 zanlı yakalanarak Emniyete getirildi. Zanlıların Emniyet işlemleri sona erdi. Operasyonda yakalanan zanlıların arasından 15 kişi adliyeye sevk edilerek adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Örgüt elebaşı ve 8 elebaşı yardımcısının da içerisinde bulunduğu 64 kişi ise tutuklanma talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Öte yandan zanlıların emniyet işlemleri sürdüğü sırada bir çok çete üyesinin suçlamaları kabul ettikleri öğrenildi.

Mezat çetesi üyeleri suçlarını itiraf etti 64 kişi hakim karşısına çıkıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:07 Kaynak: İHA
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