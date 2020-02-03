Mezat çetesinin 10 yöneticisine 17,5 yıla kadar hapsi istemi - Son Dakika

ANKARA'da, mezat salonlarındaki ihalelere tehdit ve baskı yoluyla başkalarının girmesini engelleyen, yüklü miktarda haksız kazanç elde ettiği iddia edilen organize suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 77 şüpheliden örgüt yöneticisi oldukları iddia edilen 10 şüphelinin, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak' ve 'tehdit' suçlarından 17,5 yıla kadar hapisleri istenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, mezat salonlarındaki ihalelere tehdit ve baskı yoluyla başkalarının girmesini engelleyerek, yüklü miktarda haksız kazanç elde ettiği tespit edilen organize suç örgütüne, 2019 Ekim ayında yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Cumhuriyet Savcısı Hacı Çam'ın yürüttüğü soruşma tamamlanarak 77 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İHALELER ÇETE ÜYELERİNİN KONTROLÜNDE YAPILMIŞ

İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'ne elektronik ortamda gelen ihbarların ardından soruşturma başlatıldığı belirtilerek, yapılan soruşturma sonucu Ankara'daki mezat salonlarındaki ihalelerin tamamen çete üyelerinin kontrolünde yapıldığının tespit edildiği belirtildi. 18 müştekinin bulunduğu iddianamede; 'Mardinliler, Karslılar ve Muşlular' olarak tabir edilen 3 farklı organize suç örgütünün aralarında anlaşarak yapılan ihaleleri paylaştıkları, ihale salonlarına ya da ihalenin yapıldığı yere kalabalık gruplar halinde gittikleri, ihaleye girmek isteyen üçüncü şahıslar üzerinde baskı kurarak ihaleye girmelerini engelledikleri, ihaleyi almak isteyen şahıslardan bazılarına izin verdikleri, bunun karşılığında şahıslardan para aldıklarının tespit edildiği belirtildi.

'SUÇ ÖRGÜTLERİ ÇIKAR BİRLİĞİ İÇİN BİRLEŞTİ'

Suç örgütlerinin tek bir çatı altında birleştiği ve örgüt liderinin H.A. olduğu belirtilen iddianamede, V.A., S.A., K.G., S.R.G., Ö.F.S., E.R.A., Ş.A., D.A. ve Y.K., isimli şahısların suç örgütünün yöneticiliğini yaptıkları, örgüt yapısının Karslılar (Aramazlar), Muşlular, ve Mardinliler olarak gruplandığı, grupların kendi yapılarını oluştururken adli mercilere karşı tedbir almak, deşifre olmamak ve örgüt içerisindeki hiyerarşik bütünlüğü sağlamak amacıyla örgüt üyelerini yakın akraba ya da hemşehrilerinden seçtikleri, grupların birbirlerinden bağımsız olmayıp aralarında işlevsel ve hiyerarşik bir bağ bulunduğu, bu grupların hemşehricilik çizgisinde birbirinden farklılaştığı ancak ortak amaçları olan ihaleye fesat karıştırma suçunu işlemekte tek bir çatı altında toplanarak bu suçu bir bütün halinde işledikleri, ihale günleri ortak hareket ettikleri, bu şahısların ortak bir eylem birliği içinde hareket ederek baskı ve tehdit yolu ile haksız ekonomik çıkar sağladıkları ve devamlılık arz eden surette birliktelik gösterdikleri tespit edildiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

GALERİCİLER DE İHALELERE GİREMEMİŞ

İddianamede, çete üyelerinin açık artırmaları istedikleri şekilde yönlendirerek piyasa değerinin çok altında fiyatlara ihaleleri aldıkları, bu ihalelerden yüksek kazanç elde ettikleri, kendilerinden başka ihaleye girmek isteyen kişilere karşı örgütün baskıcı ve sindirici gücünü kullanarak ihaleye sokmadıkları, karşı çıkan kişilere de darp, cebir, tehdit yollarına başvurdukları anlatıldı. İddianamede çetenin, Ankara'da tekelleşme ve kartel oluşturdukları belirtilerek, "Ankara ilinde faaliyet gösteren oto galericilerinin de var olan suç örgütünün korkutucu ve sindirici gücünden çekindiklerinden dolayı mezat salonundaki araç ihalelerine katılmayarak, haftalık olarak icra yoluyla satılacak olan icralık araçların listelerindeki beğendikleri araçları ve bu araçları alacakları fiyat aralıklarını suç örgütü yöneticilerine bildirdikleri ve onlar tarafından alınan araçların üzerine belli bir miktarda da suç örgütüne pay vererek aldıkları tespit edildi" denildi.

İddianamede; örgüt yöneticisi olmakla suçlanan 10 şüpheliden her biri için 6.5 yıldan 17.5 yıla, 67 şüphelinin ise 2.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.