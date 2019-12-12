Mezat çetesinin firari lideri yakalandı - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Ankara genelindeki adliyelere ait mezat salonlarında organize suç örgütünün ihaleleri tekel altına aldığı belirlenmişti. 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ekim ayında şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirilmişti. Ankara merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 88 şüpheliden 79'u yakalanmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklanmıştı. Organize suç örgütünün firari durumdaki lideri V.A.'nın ise dün gerçekleştirilen operasyonla yakalandığı öğrenildi. V.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - ANKARA

Ankara 'da mezat salonlarındaki ihalelere darp, baskı ve tehdit yoluyla başkalarının girmesini engelleyerek haksız kazanç sağlayan organize suç örgütünün firari lideri yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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