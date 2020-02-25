Mezatta 2 bin liraya kanatlı hayvan - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mezatta 2 bin liraya kanatlı hayvan - Son Dakika

Mezatta 2 bin liraya kanatlı hayvan

6 saat önce

Mezatta 2 bin liraya kanatlı hayvanAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Sandıklı Süs Tavukları Yetiştiricileri Derneği'nce her hafta kanatlı hayvan mezatı düzenleniyor.

Mezatta 2 bin liraya kanatlı hayvan, System.String[]

Mezatta 2 bin liraya kanatlı hayvan

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Sandıklı Süs Tavukları Yetiştiricileri Derneği'nce her hafta kanatlı hayvan mezatı düzenleniyor. Irkları ve özelliklerine göre 2 bin TL'ye kadar hayvanların satıldığı mezat, meraklılarından yoğun ilgi görüyor.

Sandıklı Süs Tavukları Yetiştiricileri Derneği'nce derneğin Alparslan Türkeş Parkı'ndaki hizmet binasında yaklaşık 4 yıldır her hafta kanatlı hayvan mezatı düzenleniyor. Kanatlı hayvan mezatında süs tavukları, ördek, hindi, güvercin gibi birçok kanatlı hayvanın satışı yapılırken, çevre il ve ilçelerden mezata yoğun katılım oluyor. Mezatta her hafta 200'ün üzerinde hayvan satılırken, ırkları ve özelliklerine göre hayvanlar 50 ile 2 bin TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

YOĞUN İLGİ VAR

Dernek Başkanı Ali Keskin, "Sandıklı Süs Tavukları Yetiştiricileri Derneği 2017 yılında kurulan bir dernek. Bununla birlikte Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu'na üye bir dernek. Sandıklı ilçesinde kanatlı süs hayvanlarını sevdirme, ırk standartlarını tanıtma anlamında güzel bir yol izlediğimizi düşünüyoruz. İlçemizde cuma akşamları mezatlarımızı yapıyoruz. Mezatlarımıza had safhada bir ilgi var. Cuma akşamları çevre il ve ilçelerden güzel katılımlar oluyor. Kanatlı babında kaz, ördek, tavuk türlerinde birçok hayvan görücüye çıkıyor. 4 yıldır cuma akşamları yoğun bir ilgi güzel ortam sağlıyoruz" dedi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ YAPIYORLAR

Mezattan elde edilen gelirin bir kısmı ve üyelerinin de desteğiyle dernek olarak kış aylarında yaban hayvanları için doğaya yem bıraktıklarını anlatan Ali Keskin, "Dernek üyelerimizle beraber 3 ayda bir kan bağışı yapıyoruz. Engelli ve ihtiyaç sahibi arkadaşlara engelli sandalyesi alımı yaptık. Yine engelli ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapıyoruz. Topluma bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Bu günlere gelmemizde en büyük katkı sağlayan belediye başkanımız. Belediye Başkanımız Mustafa Çöl'e de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:56 Kaynak: DHA
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