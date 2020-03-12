Mezbahada kan depolanan tank patladı; sokaklar kırmızıya boyandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mezbahada kan depolanan tank patladı; sokaklar kırmızıya boyandı - Son Dakika

Mezbahada kan depolanan tank patladı; sokaklar kırmızıya boyandı

7 saat önce

Mezbahada kan depolanan tank patladı; sokaklar kırmızıya boyandıArjantin, (DHA)- Arjantin'de bir mezbahada bulunan ve hayvanların kanının depolandığı tank patladı.

Mezbahada kan depolanan tank patladı; sokaklar kırmızıya boyandı

Arjantin, (DHA)- Arjantin'de bir mezbahada bulunan ve hayvanların kanının depolandığı tank patladı. Sokaklar kan gölüne dönerken, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Başkent Buenos Aires'teki Moron bölgesinde bir mezbahada, hayvanların kanının depolandığı tank patladı. Patlamayla birlikte, tankta bulunan 500 bin litre kan, sokaklara aktı. İtfaiye görevlileri ve gönüllüler, sokaklara yayılan kanın temizliği için çalışma başlattı.

Akan kan nedeniyle kırmızıya boyanan sokaklardan görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Mezbahada kan depolanan tank patladı; sokaklar kırmızıya boyandı

Arjantin, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

LeBron James isyan etti! "2020'yi iptal edin"
Ultraviyole C ışınları koronavirüsün DNA'sını bozduğunu iddia eden uzmanlar, bu tip virüsleri yüzde 99 oranında yok ettiğini savundu Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı Passolig, futbol maçlarının bilet tutarlarını iade edecek

Son Dakika Haberleri
21:52 İsrail'de koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
21:46 Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için...
21:46 Karabük Üniversitesi'nde 3 gün dezenfekte çalışması yapılacak
21:46 Tokat'ta tatili duyan üniversite öğrencileri terminallere akın etti
21:45 Borsa İstanbul değişim limitlerini azaltıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 21:55:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mezbahada kan depolanan tank patladı; sokaklar kırmızıya boyandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]