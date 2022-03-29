MEZBAHADA MESAİ ARKADAŞININ BIÇAKLADIĞI KASAP ÖLDÜ - Son Dakika
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MEZBAHADA MESAİ ARKADAŞININ BIÇAKLADIĞI KASAP ÖLDÜ

29.03.2022 16:48

SAMSUN'da mezbahada tartıştığı mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan kasap Kubilay Özkök (25), yaşamını yitirdi.

SAMSUN'da mezbahada tartıştığı mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan kasap Kubilay Özkök (25), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir firmanın mezbahasında kasap olarak çalışan Serkan A. ile Kubilay Özkök arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serkan A., Kubilay Özkök'ü bıçakladı. Özkök kanlar içinde kalırken, diğer çalışanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldıran Özkök, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Serkan A., polis tarafından gözaltına alındı.

MEZBAHADA MESAİ ARKADAŞININ BIÇAKLADIĞI KASAP ÖLDÜ
MEZBAHADA MESAİ ARKADAŞININ BIÇAKLADIĞI KASAP ÖLDÜ
MEZBAHADA MESAİ ARKADAŞININ BIÇAKLADIĞI KASAP ÖLDÜ

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Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEZBAHADA MESAİ ARKADAŞININ BIÇAKLADIĞI KASAP ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MEZBAHADA MESAİ ARKADAŞININ BIÇAKLADIĞI KASAP ÖLDÜ - Son Dakika
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