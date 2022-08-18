Mezbahadaki cinayete müebbet hapis

SAMSUN - Samsun'da mezbahada tartıştığı iş arkadaşını bıçakla öldüren şahıs, yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Florya Et Entegre Tesislerinde 29 Mart'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay tarihinden 1 hafta önce mezbahada işe giren Serkan Aslan (29), etleri taşıma işinde çalışmaya başladı. Mezbahada kasap olarak çalışan Kubilay Özkök ile Serkan Aslan arasında tartışma çıktı. Tartışmada Serkan Aslan, eline aldığı bıçakla Kubilay Özkök'e saldırarak ağır yaraladı. Özel araçla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kubilay Özkök yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan Serkan Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.Katil zanlısı Serkan Arslan hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten adam öldürmek" suçundan dava açıldı. Bugün görülen davanın ikinci ve son duruşmasında tutuklu olarak yargılanan Serkan Arslan son savunmasında, "Maktule zarar verme ve öldürme kastım yoktu. Maktul bana iş buyurunca bu olay meydana geldi. Pişmanım" dedi.Mahkeme Serkan Arslan'ı "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.