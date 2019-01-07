Son Dakika Haberleri: Mezbahadan Kaçan Boğa 5 Saatte Yakalandı

Mezbahadan Kaçan Boğa 5 Saatte Yakalandı

56 dakika önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, kesimi yapılacakken mezbahadan kaçan boğa 5 saatlik kovalamaca sonucu yakalandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, kesimi yapılacakken mezbahadan kaçan boğa 5 saatlik kovalamaca sonucu yakalandı.

İlçede kasap Halil Çaylak, yeni aldığı büyükbaş hayvanını kesim için özel bir mezbahaya götürdü. Mezbahada kesimi yapılmak üzere bekleyen boğa, bir anda vatandaşların elinden kurtuldu.

Bunun üzerine çevredekiler, yakalamak için hayvanın peşine düştü.

Uzun kovalamaca sonucu büyükbaş hayvanı yakalayamayan vatandaşlar, durumu Erbaa Belediyesi ve emniyet ekiplerine bildirdi.

Kelkit Mahallesi Türkiyem Caddesi'nde bir ahıra giren boğanın burada bir süre sakinleşmesi beklendi.

Hayvanın sahibi Halil Çaylak, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Danayı sabah mezbahadan kaçırdık. Bu saate kadar kovalamaya devam ediyoruz. Şu anda bir ahıra sıkıştırdık bekliyoruz. Allah izin verirse şimdi tutup tekrar kesime götüreceğiz." diye konuştu.

Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonra yakalanan boğa, kesim için tekrar mezbahaya götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:46 Kaynak: AA

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