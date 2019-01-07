Son Dakika Haberleri: Mezbahadan Kaçan Boğa, Zor Anlar Yaşattı

Mezbahadan Kaçan Boğa, Zor Anlar Yaşattı

1 saat önce

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kesilmek için mezbahaya götürülürken sahibinin elinden kaçan boğa, D-100 karayolunu birbirine kattı.

Mezbahadan Kaçan Boğa, Zor Anlar Yaşattı, System.String[]
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kesilmek için mezbahaya götürülürken sahibinin elinden kaçan boğa, D-100 karayolunu birbirine kattı. Kovalamaca sırasında bir polis memuru ve zabıta boğanın saldırısından son anda kurtuldu.

Olay, sabah saatlerinde Erek Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Çaylak, satın aldığı 2 yaşındaki boğayı sabah kesim için özel bir mezbahaya götürdü. Kesilmeyi bekleyan boğa, bir anda sahibinin elinden kurtulup kaçmaya başladı. Hayvan sahipleri kaçan boğayı yakalamak için peşine düştü ancak başarılı olamadı. Boğanın D-100 karayoluna çıkması sonrası durum polis ve belediye ekiplerine bildirildi. D-100 karayolunda trafik, polis ekipleri tarafından durduruldu. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet İlkokuluna yakın bir noktaya gelen boğa burada durdu. Okulun öğlen çıkış saati olması sebebiyle çevrede güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin uyuşturucu iğne ile vurduğu hayvan, yeniden kaçmaya başladı. Tekrar D-100 karayoluna çıkan boğa bir süre yolda ilerledikten sonra yolun kenarında beklemeye başladı. Bu sırada yolda önlem alan polis memuru ve zabıtaya saldırdı. Polis memuru ve zabıta boğanın saldırısından kaçarak kurtuldu. Nakliyeciler Kooperatifi'nin otoparkına giren hayvan, duvardan atlayıp Kelkit Mahallesi'ne yöneldi. Bir süre daha devam eden kovalamacanın ardından boğa, Türkiyem Caddesi üzerindeki bir ahıra girince yakalandı. Boğa, mezbahaneye götürülerek kesildi. - Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:35 Kaynak: DHA

Zabıta, Tokat, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dağıtım İznindeki Er, Başına Dayadığı Tabancayı Ateşleyerek İntihar Etti İngiltere'den Tepki Çeken Reklam! Amaç, Müslüman İngilizleri Orduya Özendirmek

İki Kızı İç Çamaşırlarına Kadar Soyup İşkence Eden 4 Zanlı İçin 55 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi Sadettin Saran ve Emina Jahovic Barıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 17:45:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mezbahadan Kaçan Boğa, Zor Anlar Yaşattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]